franzoni e paris prime medaglie argento e bronzo nella libera

Giovanni Franzoni e Paris sono saliti sul podio con le prime medaglie di argento e bronzo nella gara di sci di fondo a Bormio. Franzoni ha perso l’oro di soli venti centesimi, un margine così ristretto che sembra quasi incredibile. La gara si è decisa negli ultimi istanti, e i due atleti italiani si sono fatti valere fino alla fine, portando a casa due medaglie che fanno già parlare di questa manifestazione.

Venti centesimi di secondo. Avete mai provato a quanto sono in realtà? Forse non lo sa neanche Giovanni Franzoni che sulla Stelvio di Bormio è arrivato a tanto così, venti centesimi appunto, dalla medaglia d’oro vinta dallo svizzero Van Allmen. Milano Cortina 2026 è iniziata alla grande per gli azzurri che nella discesa libera, la regina di tutte le prove, hanno portato a casa l’argento con Giovanni Franzoni e il bronzo con l’eterno Dominique Paris. Due medaglie in una volta sola dopo che in tutta la storia delle Olimpiadi l’Italia ne aveva vinte tre in tutto: l’oro con Colò nel 1952, l’argento con Innerhofer nel 2014 e il bronzo con Plank nel 1976. 🔗 Leggi su Panorama.it

