Mariah Carey protagonista di un' asta strepitosa per i Grammy 2026 prima del suo arrivo alle Olimpiadi Milano Cortina

Prima dell’arrivo alle Olimpiadi di Milano Cortina, Mariah Carey si gode l’attenzione del pubblico in vista dei Grammy 2026. La cantante si trova a Milano, dove è protagonista di un’asta con altri nomi di grande calibro come Sabrina Carpenter, Taylor Swift e Cher. L’evento sta attirando l’attenzione di fan e appassionati, in attesa di vederla arrivare allo Stadio San Siro.

L’asta di quest’anno è avvolta da un’atmosfera speciale, dovuta alla presenza di oggetti spettacolari donati personalmente da Mariah Carey, vincitrice di cinque Grammy e recentemente nominata Persona dell'Anno 2026 da MusiCares, l'organizzazione benefica affiliata ai Grammy che sostiene i musicisti in difficoltà. I cimeli esclusivi donati da Mariah Carey Tra i pezzi forti compaiono: una Ford Thunderbird rosa, personalizzata del 1961 e una moto d'acqua color oro. Entrambi i «veicoli» sono saliti sul palco assieme alla cantante, durante la serie di show Number 1 to Infinity, che si sono tenuti tra il 2015 e il 2017, al Caesars Palace di Las Vegas. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Mariah Carey sarà la star internazionale che aprirà le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, salendo sul palco dello stadio San Siro di Milano il 6 febbraio.

Mariah Carey sarà la protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano.

