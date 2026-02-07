La festa olimpica inizia con una vittoria da sogno: una pattinatrice italiana conquista l’oro nel giorno del suo compleanno. La vittoria arriva con un record e molte lacrime, mentre l’inno di Mameli risuona tra gli spalti. È il primo grande momento di questa edizione dei Giochi, e la scena sembra uscita da un film.

Il trionfo della mamma volante nel pattinaggio velocità. Se cercavate la sceneggiatura perfetta per inaugurare i Giochi di Milano-Cortina 2026 con una storia da film, eccola servita. Francesca Lollobrigida compie 35 anni e si fa il regalo che ogni atleta sogna: l’oro olimpico. Non uno qualsiasi, ma il primo titolo per l’Italia in questa edizione dei Giochi, con tanto di record olimpico e inno di Mameli che finalmente risuona nella nuova Olimpiade tricolore. La scena è da antologia: lacrime,, il figlio in braccio, medaglia stretta in mano, tricolore sulle spalle e la voce che trema mentre canta l’inno. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Lollobrigida da sogno: oro olimpico nel giorno del compleanno, record e lacrime sull’inno di Mameli

Francesca Lollobrigida ha regalato all’Italia il suo primo oro alle Olimpiadi di Pechino, facendo il record olimpico nei 3000 metri di pattinaggio di velocità.

Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri e rompe il record olimpico.

