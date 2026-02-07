Francesca Lollobrigida conquista l’oro nei 3000 metri e rompe il record olimpico. La gara si è svolta questa mattina e la campionessa italiana ha sorpreso tutti, portando a casa il primo oro per il paese in questa disciplina. La sua performance è stata di grande intensità, e con un’ultima accelerazione ha superato le avversarie, lasciandosi alle spalle ogni dubbio. Gli spettatori presenti e quelli davanti agli schermi hanno assistito a una vittoria che resterà nella storia.

Dominio assoluto di Francesca Lollobrigida alle Olimpiadi di Milano Cortina: oro nei 3000m e record olimpico. Si sono aperte alla grande le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per l’Italia. Dopo l’argento e il bronzo in discesa libera maschile con Giovanni Franzoni e Dominik Paris, ora è la volta di festeggiare con Francesca Lollobrigida che ha regalato l’oro agli azzurri e un record. Nel pattinaggio di velocità femminile la campionessa di origini romane, 35 anni appena compiuti recentemente, ha letteralmente dominato nei 3.000 metri femminili imponendo un tempo di 3’54”28. Nel pattinaggio di velocità peraltro si tratta della prima volta per il nostro Paese, che ha conquistato l’oro ai Giochi invernali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Francesca Lollobrigida da sogno: regala l’oro all’Italia nei 3000m e fa record olimpico

Approfondimenti su Lollobrigida 3000m

Francesca Lollobrigida ha regalato all’Italia il suo primo oro alle Olimpiadi di Pechino, facendo il record olimpico nei 3000 metri di pattinaggio di velocità.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lollobrigida 3000m

Argomenti discussi: Da Ladispoli a Milano-Cortina: i sogni di Francesca Lollobrigida e Daniele Di Stefano; Francesca Lollobrigida a Milano Cortina 2026: programma, orari e dove vedere le gare di pattinaggio di velocità; Francesca Lollobrigida, dalle rotelle al ghiaccio per inseguire l'oro olimpico nel pattinaggio: Ho rischiato di smettere per un'infezione, ma sono ancora qui; Dal Lazio a Milano-Cortina 2026: Francesca Lollobrigida di Ladispoli guida i talenti olimpici della regione.

Chi è Francesca Lollobrigida. In gara 4 mesi dopo il parto, si definisce mamma atletaCampionessa del mondo in carica sui 5mila metri, è la prima italiana a salire su un podio olimpico nel pattinaggio di velocità ... quotidiano.net

Chi è Francesca Lollobrigida, la pattinatrice e campionessa mondiale alle Olimpiadi Milano Cortina 2026Francesca Lollobrigida vuole ancora stupire a Milano-Cortina 2026. Lollobrigida è pattinatrice di velocità su ghiaccio e campionessa mondiale nel pattinaggio su rotelle, pronipote dell’attrice Gina ... fanpage.it

Congratulazioni a Francesca Lollobrigida per l’oro olimpico nei 3000 metri di pattinaggio di velocità, con record olimpico… nel giorno del suo compleanno! #ASRoma x.com

Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! È medaglia d’oro Trionfa alle Olimpiadi 2026 e scrive una pagina indimenticabile dello sport azzurro. facebook