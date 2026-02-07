Francesca Lollobrigida chi è la prima azzurra a vincere l’oro alle Olimpiadi 2026

Francesca Lollobrigida ha conquistato la prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ha vinto in velocità, portando a casa il primo oro azzurro di questa edizione. La sua vittoria è stata accolta con entusiasmo tra gli spettatori e gli appassionati di sport. Ora l’Italia guarda avanti, sperando in altri successi.

Francesca Lollobrigida porta in dote all’Italia la prima medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. E lo fa nel giorno del suo compleanno: l’atleta azzurra compie infatti proprio oggi, 7 febbraio, 35 anni. Francesca Lollobrigida, oltre che pattinatrice di velocità su ghiaccio, è campionessa olimpica e mondiale di pattinaggio su rotelle, disciplina nella quale detiene ben sedici titoli mondiali. È pronipote di Gina Lollobrigida, a Pechino vinse l’argento. L’atleta, nata a Frascati, è pronipote dell’attrice Gina Lollobrigida, poiché suo nonno paterno era fratello della diva. Prima di Milano Cortina, ha già rappresentato l’Italia in tre Olimpiadi invernali, a Sochi 2014, Pyeongchang 2018 e Pechino 2022. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Approfondimenti su Francesca Lollobrigida

La campionessa italiana Francesca Lollobrigida ha fatto il suo debutto olimpico a Milano-Cortina, vincendo l’oro nei 3000 metri donne con un tempo di 3’54”28.

Francesca Lollobrigida ha portato a casa la prima medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Ultime notizie su Francesca Lollobrigida

