Frana sulle Madonie sulla Sp 119 interrotta la strada tra Polizzi e Piano Battaglia

La strada tra Polizzi e Piano Battaglia è stata chiusa dopo una nuova frana sulla Sp 119. La frana ha bloccato definitivamente il passaggio, lasciando isolata una delle vie principali che collegano le zone montane delle Madonie. La situazione di transitabilità rimane critica, con le autorità che ora lavorano per mettere in sicurezza l’area.

La strada provinciale 119, arteria vitale che collega Polizzi Generosa a Piano Battaglia nelle Madonie, è stata interrotta a causa di una nuova frana, aggravando ulteriormente una situazione di precaria transitabilità che affligge da tempo l'area montana palermitana. L'ennesimo cedimento, verificatosi oggi, 7 febbraio 2026, ha portato all'emissione di un'ordinanza di chiusura da parte del sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi, che si aggiunge a due provvedimenti precedenti, già in vigore da oltre vent'anni, che limitavano l'accesso a tratti specifici della stessa strada per rischio di caduta massi e dissesto del terreno.

