Frana strada sulle Madonie interrotto il collegamento fra Polizzi e Piano Battaglia

Una frana ha interrotto il traffico sulla strada Sp 119 tra Polizzi e Piano Battaglia, bloccando un collegamento importante per le Madonie. Il tratto è stato chiuso per motivi di sicurezza, lasciando senza accesso quella zona. La strada, che ogni giorno viene usata da residenti e turisti, rimane interdetta finché non sarà riparata. Sul posto sono arrivati i tecnici per valutare i danni e mettere in sicurezza la strada. Nel frattempo, chi deve raggiungere Piano Battaglia deve trovare percorsi alternativi.

Chiuso per una frana un tratto della Sp 119 Polizzi-Portella Colla, strada fondamentale per la viabilità delle Madonie e utilizzata anche per raggiungere Piano Battaglia. A darne notizia sui social è il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi.

