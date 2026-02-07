Frana strada sulle Madonie interrotto il collegamento fra Polizzi e Piano Battaglia

Da palermotoday.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una frana ha interrotto il traffico sulla strada Sp 119 tra Polizzi e Piano Battaglia, bloccando un collegamento importante per le Madonie. Il tratto è stato chiuso per motivi di sicurezza, lasciando senza accesso quella zona. La strada, che ogni giorno viene usata da residenti e turisti, rimane interdetta finché non sarà riparata. Sul posto sono arrivati i tecnici per valutare i danni e mettere in sicurezza la strada. Nel frattempo, chi deve raggiungere Piano Battaglia deve trovare percorsi alternativi.

Chiuso per una frana un tratto della Sp 119 Polizzi-Portella Colla, strada fondamentale per la viabilità delle Madonie e utilizzata anche per raggiungere Piano Battaglia. A darne notizia sui social è il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi.La mappa delle frane a Palermo, nelle aree ad.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Polizzi Madonie

Neve abbondante a Piano Battaglia, riaprono gli impianti di risalita: si torna a sciare sulle Madonie

A Piano Battaglia gli impianti di risalita riaprono domani, 2 febbraio.

Ultime notizie su Polizzi Madonie

Argomenti discussi: Emergenza frane sulle Madonie, chiusa la strada che porta a Piano Battaglia. L’allarme del sindaco; Frana sulle Madonie, interrotta la strada tra Polizzi e Piano Battaglia; Frana la strada per piano Battaglia, il sindaco Colpo mortale per le Madonie; Nuova frana sulle Madonie, interrotta una provinciale: Polizzi Generosa isolata e accesso a Piano Battaglia a rischio.

