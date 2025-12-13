Rinascimento Castiglionese | Scuole da difendere comunità da proteggere

L'incontro promosso dalla lista Rinascimento Castiglionese al Circolo della Nave ha riunito cittadini, famiglie e insegnanti per discutere sulla tutela delle scuole locali. Al centro del dibattito, la chiusura della scuola dell’infanzia Arcobaleno de La Nave e della scuola primaria di Santa, evidenziando l'importanza di difendere il patrimonio educativo e rafforzare la comunità.

Un incontro sulle scuole, organizzato dalla lista Rinascimento Castiglionese, si è tenuto al Circolo della Nave “è stato un momento di confronto reale con cittadini, famiglie e insegnanti sul tema della chiusura della scuola dell’infanzia Arcobaleno de La Nave e della scuola primaria di Santa. Arezzonotizie.it Chiudono due scuole a Castiglion Fiorentino, l'opposizione: "Solo per giustificare la nuova costruzione" - Polemica per l'annuncio delle chiusure della scuola dell’infanzia Arcobaleno de La Nave e della scuola primaria ‘Grifoni’ di Santa Cristina ... arezzonotizie.it

Esplosione delle tariffe Tari: la protesta del gruppo consiliare “Rinascimento Castiglionese” - Sdegno tra i cittadini per gli ultimi avvisi arrivati dal Comune di Castiglion Fiorentino, che segnano un pesantissimo aumento della tariffa della nettezza urbana. arezzonotizie.it

Rinascimento Castiglionese: difendere le scuole e la comunità - facebook.com facebook

© Arezzonotizie.it - Rinascimento Castiglionese: "Scuole da difendere, comunità da proteggere"