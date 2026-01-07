Dakar 2026, con la quarta tappa nei camion, vede la vittoria di Macik, che sale in testa alla classifica. La gara si svolge nel deserto dell’Arabia Saudita, durante la prima Marathon di Alula, segnando un momento importante nella corsa. La competizione prosegue con sfide impegnative, testando le capacità dei partecipanti e il loro spirito di resistenza.

Si inizia a fare sul serio nella Dakar 2026. Si è infatti da poco conclusa la quarta tappa nel deserto dell’Arabia Saudita, valida per la prima Marathon di Alula. Al termine dei ben 452 chilometri di speciali, la classifica dei camion ha subito non poche modifiche ed il percorso pieno di difficoltà ed insidie ha reso complicate ai protagonisti le operazioni nel deserto. La lunga tappa di oggi è stata conquistata dal ceco Martin Macik (MM Technology) che ha completato la prova con il tempo di 5:40’19”. Macik è stato abile a resistere agli attacchi del lituano Vaidotas Zala che ha perso contatto dalla testa solo nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dakar 2026, Macik vince la quarta tappa nei camion e vola in vetta alla classifica

