la virtus vince a trieste e torna in vetta alla classifica

La Virtus Bologna conquista una vittoria importante a Trieste, tornando in testa alla classifica. Dopo un match equilibrato, la squadra di Dusko Ivanovic ha mantenuto il vantaggio nell'ultimo quarto, dimostrando solidità e determinazione. Questa vittoria rappresenta un passo fondamentale nel cammino stagionale, consolidando la posizione dei bolognesi in alto nella classifica di campionato.

Trieste, 29 dicembre 2025 – La Virtus sbanca Trieste e si riprende la testa della classifica. Avanti per 40’ la formazione di Dusko Ivanovic, viola con pieno merito il PalaTrieste. Nonostante le troppe palle perse 19, la Olidata vince grazie alle buone percentuali al tiro e il vantaggio (42-33) nella lotta ai rimbalzi. Decisivi Morgan nel primo tempo, Niang con il suo atletismo, Vildoza nel gestire il finale e sopratutto Derrick Alston Jr con un canestro da 4 punti che nell’ultimo minuto dà la spallata definitiva al match. Assenti Edwards e Smailagic, è Matt Morgan con rapidi 8 punti, a dare la prima spallata al match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

