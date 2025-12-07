CASTIGLIONE 1 SCANDIANO 5 BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Bussotti, Faelli, Santoni, Nobili, Piro; Bracali, Nerozzi, F. Montauti, A. Montauti, Shareef. All. Paghi. CENTRO PALMER ROLLER SCANDIANO: M. Vaccari, Tognacca, Roca, Barbieri, Bozzetto; Uva, Stefani, De Stefano, Taiti. All. Mariotti. Arbitro: Mauro di Salerno. Reti: pt 2.30 Faelli, 12.59 Uva, 20.50 Tognacca; st 6.53 Uva, 8.23 e 8.54 Barbieri. Nel campionato di Serie A2 un Roller Scandiano molto concreto vince a Castiglione della Pescaia per 5 a 1, in virtù di una ripresa su alti livelli, mentre i toscani accusavano le fatiche del primo tempo. Senza Nicolò Busani rimasto a Scandiano per allenare i suoi ragazzi di Serie B, e utilizzando tra i pali uno strepitoso Mattia Vaccari (ha parato due rigori) al posto dell’infortunato Taiti, la squadra di Mariotti si è espressa molto bene, sfruttando la rapidità di Uva e i forti tiri dalla distanza di Barbieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Roller corsaro in Maremma. Vittoria e primato in classifica