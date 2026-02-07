Fortitudo School Cup tutto pronto al Palamoncada per il trofeo studentesco di basket | ecco le novità

Questa mattina il Palamoncada si riempie di studenti pronti a scendere in campo per la “Fortitudo school cup – trofeo unicurs 2026”. È l’undicesima edizione del torneo di basket organizzato dalla Fortitudo Agrigento, e le squadre sono già cariche in vista delle partite. La palestra si prepara ad accogliere i giovani talenti che si sfideranno in una giornata di sport e divertimento.

Il Palamoncada si prepara ad accogliere gli studenti protagonisti della “Fortitudo school cup – trofeo unicurs 2026”, il torneo di basket organizzato dalla Fortitudo Agrigento giunto alla sua undicesima edizione. In mattinata, nella sala stampa “Gerlando Micalizio”, la società e lo sponsor hanno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Fortitudo Agrigento 1° Trofeo Sportitalia Village No Limits, tutto pronto per il quadrangolare dedicato alla disabilità: le informazioni Il 4 gennaio si terrà il 1° Trofeo Sportitalia Village No Limits, un torneo interregionale dedicato alla disabilità. Tutto pronto a Grassina per il trofeo Sasi Tutto è pronto a Grassina per il 48° Trofeo Sasi, in programma domenica 11 gennaio 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fortitudo Agrigento Argomenti discussi: Tutto pronto per la XI Fortitudo SchoolCUP – Trofeo UNICURS 2026; Fortitudo SchoolCUP – Trofeo UNICURS 2026: sabato 7 febbraio la conferenza stampa al Palamoncada. Tutto pronto per la XI Fortitudo SchoolCUP – Trofeo UNICURS 2026La manifestazione sportiva e formativa rivolta agli studenti e agli istituti scolastici del territorio, si svolgerà domenica 23 marzo 2026 ... grandangoloagrigento.it OGGI E' TEMPO D'ESORDIO PER IL CAMPIONATO OVER 40 CSI Reggio Bic Old School, Evergreen Old, Fortitudo Pellaro, Kleos Lazzaro e Cus Cosenza al via.Armando Russo ed il Csi Reggio Calabria hanno presentato con entusiasmo l’avvio imminente d facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.