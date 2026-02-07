Fortitudo School Cup tutto pronto al Palamoncada per il trofeo studentesco di basket | ecco le novità

Questa mattina il Palamoncada si riempie di studenti pronti a scendere in campo per la “Fortitudo school cup – trofeo unicurs 2026”. È l’undicesima edizione del torneo di basket organizzato dalla Fortitudo Agrigento, e le squadre sono già cariche in vista delle partite. La palestra si prepara ad accogliere i giovani talenti che si sfideranno in una giornata di sport e divertimento.

Il Palamoncada si prepara ad accogliere gli studenti protagonisti della “Fortitudo school cup – trofeo unicurs 2026”, il torneo di basket organizzato dalla Fortitudo Agrigento giunto alla sua undicesima edizione. In mattinata, nella sala stampa “Gerlando Micalizio”, la società e lo sponsor hanno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

