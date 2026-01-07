Tutto pronto a Grassina per il trofeo Sasi

Tutto è pronto a Grassina per il 48° Trofeo Sasi, in programma domenica 11 gennaio 2026. L'evento, che si svolge a Bagno a Ripoli, rappresenta uno dei momenti più importanti nel calendario podistico fiorentino, attirando appassionati e atleti da tutta la regione. La manifestazione si conferma un punto di riferimento per la corsa su strada, offrendo un’occasione di confronto e partecipazione per tutti gli amanti del movimento.

Bagno a Ripoli, 7 gennaio 2026 - Domenica 11 gennaio 2026 Sarà ancora una volta Grassina a fare da palcoscenico a uno degli appuntamenti più sentiti del calendario podistico fiorentino: il 48° Trofeo "B. Sasi", organizzato con passione e competenza dal Gruppo Podistico Fratellanza Popolare di Grassina. Una manifestazione che unisce sport, tradizione e valorizzazione del territorio, proponendo una gara competitiva di 15,3 km, una non competitiva di 10 km e una passeggiata ludico-motoria di 6 km, tutte disegnate lungo le suggestive colline che abbracciano Grassina, alternando tratti di asfalto a panoramiche strade bianche, tanto amate dai podisti.

