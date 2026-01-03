1° Trofeo Sportitalia Village No Limits tutto pronto per il quadrangolare dedicato alla disabilità | le informazioni

Il 4 gennaio si terrà il 1° Trofeo Sportitalia Village No Limits, un torneo interregionale dedicato alla disabilità. L'evento vedrà la partecipazione di diverse squadre e si svolgerà secondo regole stabilite per promuovere l'inclusione e la partecipazione. Di seguito, le informazioni principali sul torneo e le squadre coinvolte, in un quadro di rispetto e valorizzazione delle diversità.

1° Trofeo Sportitalia Village No Limits, le squadre che parteciperanno e le regole del torneo interregionale in programma domenica 4 gennaio E’ tutto pronto per il 1° Trofeo Sportitalia Village No Limits. Domenica 4 gennaio presso il centro sportivo situato in via Dante Alighieri di Verano Brianza andrà in scena il quadrangolare di calcio a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - 1° Trofeo Sportitalia Village No Limits, tutto pronto per il quadrangolare dedicato alla disabilità: le informazioni Leggi anche: In attesa del “trasloco“ allo Sportitalia Village. Renate, derby al Città di Meda con la Pergolettese. Ossessione gialloblù: mettere fine alla serie nera Leggi anche: Hockey, tutto pronto per il trofeo internazionale Arge Alp Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. 1^ Trofeo Sportitalia Village No Limits a Verano Brianza - In data 04 gennaio, presso il centro sportivo SportItalia Village di Verano Brianza, si svolgerà il torneo di calcio a 7 riservato a giocatori con disabilità denominato Trofeo Sportitalia Village No ... monza-news.it Il 4 gennaio in programma il trofeo Sportitalia Village No Limits - Il torneo, in programma il 4 gennaio presso il centro sportivo Sportitalia Village di Verano Brianza, vedrà tra le squadre partecipanti l’A. gianlucadimarzio.com

Il 4 gennaio 2026 dalle 11:00 alle 16:00, durante il Trofeo Sportitalia Village a Verano Brianza saranno disponibili le maglie della Nazionale di calcio della Padania. Sostieni il calcio nostrano, il calcio di Provincia Le maglie saranno disponibili per l’acquisto dir - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.