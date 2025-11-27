Giuseppe Grimaldi confermato segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale
Il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha confermato all’unanimità Giuseppe Grimaldi nel ruolo di Segretario Generale. La decisione, arrivata nella seduta di lunedì 24 novembre su proposta del Presidente Eliseo Cuccaro, rinnova il mandato avviato nel maggio 2021. In questi anni Grimaldi ha guidato il coordinamento strategico dell’Ente e supervisionato i processi organizzativi, contribuendo – secondo il Comitato – a un percorso di consolidamento della governance e di crescita operativa dei porti del sistema tirrenico. La conferma punta a garantire continuità amministrativa e stabilità gestionale, considerati asset fondamentali per la competitività dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
