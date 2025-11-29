Asu ok alla stabilizzazione di 259 lavoratori | la Regione stanzia oltre 22 milioni
Prosegue il percorso di stabilizzazione del personale Asu. La giunta regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 22 milioni di euro per consentire a 259 lavoratori – attualmente in servizio nei dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture – di essere assunti dalla Servizi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Avanza in Sicilia il percorso di stabilizzazione dei lavoratori dei Consorzi di bonifica. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com Vai su Facebook
Consulta, illegittime norme per stabilizzazione 4mila Asu - Per la Corte costituzionale sono illegittime le norme approvate in Sicilia che hanno previsto la stabilizzazione del personale Asu. Come scrive ansa.it
Dl Pa: Siracusano (Fi), 'ok a stabilizzazione Lsu-Asu della regione siciliana' - "Le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei deputati hanno approvato il decreto Pa bis, che già conteneva una norma per la stabilizzazione dei ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Stabilizzazione ASU dei beni culturali, De Leo (FI) chiede una seduta urgente della Commissione ARS: “Servono chiarezza e rispetto per i lavoratori” - “Occorre fare chiarezza e accelerare il percorso di stabilizzazione dei lavoratori ASU impiegati nei beni culturali”. Scrive msn.com