Forlimpopoli sposa il controllo di vicinato

Forlimpopoli ha deciso di intensificare il controllo di vicinato. Le autorità puntano sulla partecipazione diretta dei cittadini per tenere sotto controllo il territorio e prevenire piccoli reati. Sono stati avviati incontri e iniziative per coinvolgere di più chi vive in città, sperando di rendere il quartiere più sicuro e più attento ai problemi di tutti.

Forlimpopoli rafforza il monitoraggio del territorio puntando sulla partecipazione attiva dei cittadini. È stato infatti firmato giovedì scorso, nella sede della Prefettura di Forlì-Cesena, il protocollo d'intesa per l'istituzione del progetto ' Controllo di Vicinato '. L'accordo è stato sottoscritto dal viceprefetto vicario Fabio De Fanti e dalla sindaca Milena Garavini. Il protocollo nasce dalla convinzione che "la sicurezza – come si legge nel suo testo e nella nota diffusa dal Comune artusiano – rappresenti un presupposto fondamentale per la qualità della vita, per il pieno esercizio delle libertà civili e per lo sviluppo del territorio".

