La soap Forbidden Fruit torna in tv con nuove puntate dal 9 al 14 febbraio 2026. Ahika cerca di liberarsi di Yildiz, mentre Ekinci mette a punto un piano per cambiare le cose. La tensione tra i personaggi si fa sempre più evidente, e i fan si chiedono se questa volta Ahika riuscirà a mettere fine alla presenza di Yildiz nella sua vita.

© US Mediaset Un nuovo piano di?ahika Ekinci sta per prendere piede nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. La dark lady della dizi è disposta a tutto pur di portare a termine il suo avvicinamento a Halit Argun. Proprio per questo, avvalendosi anche dell’aiuto di Yi?it,?ahika non esita a cercare di sbarazzarsi in ogni modo di Yildiz Yilmaz, in attesa di un figlio da Halit. La prossima settimana Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.10. E’ possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. Forbidden Fruit, anticipazioni da lunedì 9 a sabato 14 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 9 al 14 febbraio 2026: ?ahika cerca di liberarsi di Yildiz

