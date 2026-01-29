Forbidden fruit anticipazioni dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026 | Halit chiede la mano di Sahika Yildiz è incinta

La settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio porterà grandi novità per i fan di Forbidden Fruit. Halit chiede ufficialmente la mano di Sahika, mentre Yildiz scopre di essere incinta. Le puntate inedite sono piene di colpi di scena e momenti intensi, che terranno tutti col fiato sospeso.

Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio assisteremo a episodi nei quali la tensione sarà davvero altissima. Al centro delle trame la proposta di matrimonio che Halit fa a Salika, e l’annuncio di Yildiz, che piomba alla festa di compleanno della donna per mostrare a tutti la sua gravidanza. Ma cosa accadrà? Scopriamo in dettaglio le trame settimanali Forbidden fruit. Anticipazioni Forbidden fruit: Ender in ansia per Halit. L’arrivo di Philipp, il figlio del defunto marito di Sahika, porta un po’ di scompiglio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

