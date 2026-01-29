Fondazione Centenario la Provincia sceglie Francesca Pierleoni per il Cda

La Provincia di Latina ha scelto Francesca Pierleoni per entrare nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Latina 2032. Ex assessore nel Comune di Latina durante la seconda amministrazione Coletta, Pierleoni prende ora un ruolo più istituzionale. Con lei, sono stati indicati anche Claudio Paradiso e altri esperti per il comitato tecnico-scientifico. La nomina mira a rafforzare l’organizzazione e la pianificazione di iniziative legate al futuro della città.

È Francesca Pierleoni, ex assessore del Comune di Latina nella seconda consiliatura Coletta (2021-2022), il membro del Cda della Fondazione Latina 2032 scelto dalla Provincia di Latina; insieme a lei sono stati indicati, per il comitato tecnico-scientifico della Fondazione, Claudio Paradiso e.

