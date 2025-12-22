Fondazione Latina 2032 il progetto di Zaccheo per il Centenario
“Il Centenario deve essere un grande progetto collettivo, aperto al contributo di idee, competenze e visioni. Solo così il 2032 non sarà un punto di arrivo, ma l’inizio di una nuova stagione di crescita, identità e futuro condiviso”. Vincenzo Zaccheo, neo presidente della Fondazione Latina 2032. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Fondazione Latina 2032, accreditati i primi 700mila euro. Il sindaco Celentano: “Avati tutta verso ed oltre il Centenario”
Leggi anche: Fondazione Centenario, Vincenzo Zaccheo è il presidente
Latina 2032, ritorno al passato: Zaccheo tra grandi sogni e progetti naufragati; FONDAZIONE LATINA 2032, L'OPPOSIZIONE BOCCIA ZACCHEO: SCELTA SBAGLIATA E OCCASIONE PERSA; Fondazione Latina 2032, Fiore critica la nomina di Zaccheo: «Scelta tardiva e poco strategica»; Il Ministero della Cultura nomina Vincenzo Zaccheo Presidente della Fondazione Latina 2032.
Fondazione Latina 2032, Fiore critica la nomina di Zaccheo: «Scelta tardiva e poco strategica» - Daniela Fiore (Gruppo Misto) critica la nomina di Vincenzo Zaccheo alla presidenza della Fondazione Latina 2032: “tardiva e poco strategica”, ora servono scelte decisive ... latinaquotidiano.it
Centenario di Latina, Calandrini (FdI): “Il progetto entra nella fase operativa, buon lavoro a Vincenzo Zaccheo” - Il Senatore della Repubblica Nicola Calandrini, primo firmatario della legge “Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932- latinaquotidiano.it
Centenario di Latina, Vincenzo Zaccheo alla guida della Fondazione - Nessun colpo di scena, nessuna sorpresa, una scelta come si suole dire nel nome della continuità. ilmessaggero.it
Fondazione Latina 2032, Zaccheo: “Onorato della scelta. Latina capitale: dal Novecento al futuro, il Centenario come eredità e visione” LATINA -«Accolgo con profondo onore, ma soprattutto con un forte senso del dovere, la nomina a Presidente della Fondazi - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.