Folly Mojave | il rifugio off-grid nel deserto californiano che ridefinisce il lusso sostenibile

Quando il sole cala nel deserto di Mojave, il rifugio Folly Mojave si accende di luci calde. Situato in un’area isolata, il rifugio offre un lusso semplice e sostenibile, lontano dal caos delle città. Qui, gli ospiti possono godersi il silenzio e il panorama senza rinunciare al comfort, in un ambiente che combina design moderno e rispetto per la natura.

Il sole tramonta sulla distesa arida del Mojave Desert, tingendo di rame e oro i massi erratici che sembrano caduti da un cielo marziano. In questo paesaggio brutale, all'incrocio tra il Mojave National Preserve e il Joshua Tree National Park, emergono dalla terra quattro strutture che sfidano ogni convenzione architettonica. Benvenuti al Folly Mojave, un esperimento radicale di ospitalità off-grid firmato dall'architetto losangelino Malek Alqadi. Distribuito su oltre 200 acri di territorio incontaminato, questo rifugio rappresenta la seconda incarnazione della Folly Collection, un progetto che reimmagina il concetto stesso di fuga dalla civiltà.

