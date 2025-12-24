Treno extra-lusso nel deserto d’Arabia

Si chiama «Sogno del deserto» il treno ultra lusso prodotto e allestito in Italia per l'Arabia Saudita. Offrirà itinerari di 1-2 notti con partenza da Riyadh verso alcune delle destinazioni più iconiche del Regno, tra cui Al-Ula, sito Unesco, e Hail per arrivare al confine con la Giordania. Gli interni sono firmati dall'architetto e interior designer Aline Asmar d'Amman, founder dello studio Culture in Architecture. La prima carrozza è stata consegnata a settembre 2025 e l'avvio operativo è previsto per fine 2026 con prenotazioni aperte da novembre 2025. Il progetto nasce dall'accordo strategico di Arsenale, società attiva nel settore dell'ospitalità di lusso, con Simest (gruppo Cassa depositi e prestiti) per una sorta di treno-crociera che sancisce l'ingresso del gruppo italiano nel mercato mediorientale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

