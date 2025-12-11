Milano guarda ancora più in alto | arriva il rooftop che ridefinisce il lusso urbano

Milano si arricchisce di un nuovo punto di riferimento nel panorama urbano: VOYA ROOFTOP, situato al ventesimo piano della Torre WJC in zona Portello. Questo rooftop esclusivo offre un'esperienza di lusso con alta cucina, cocktail di design e intrattenimento serale, accompagnata da una vista panoramica spettacolare sulla città, elevando ulteriormente il concetto di esclusività e raffinatezza nel cuore meneghino.

Al ventesimo piano della Torre WJC, in zona Portello, si apre VOYA ROOFTOP, destinato a diventare il punto di riferimento per chi cerca un’esperienza che unisce alta cucina, mixology d’autore e intrattenimento serale con vista mozzafiato sulla città. Non un semplice ristorante panoramico, ma un progetto imprenditoriale ambizioso che guarda al futuro di Milano. Il sogno di due visionari diventa realtà. Dietro VOYA c’è Emilio Minniti, classe 1992, che insieme ad Alessandro Chiericoni ha costruito qualcosa di più di un locale: un’identità. Minniti porta con sé un importante bagaglio dal mondo delle pubbliche relazioni nei locali più eleganti d’Italia e oggi si dedica alla consulenza nella ristorazione con un approccio distintivo: valorizzare le risorse umane, costruire team motivati, contrastare il turnover che affligge il settore. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com