Milano guarda ancora più in alto | arriva il rooftop che ridefinisce il lusso urbano
Milano si arricchisce di un nuovo punto di riferimento nel panorama urbano: VOYA ROOFTOP, situato al ventesimo piano della Torre WJC in zona Portello. Questo rooftop esclusivo offre un'esperienza di lusso con alta cucina, cocktail di design e intrattenimento serale, accompagnata da una vista panoramica spettacolare sulla città, elevando ulteriormente il concetto di esclusività e raffinatezza nel cuore meneghino.
Al ventesimo piano della Torre WJC, in zona Portello, si apre VOYA ROOFTOP, destinato a diventare il punto di riferimento per chi cerca un’esperienza che unisce alta cucina, mixology d’autore e intrattenimento serale con vista mozzafiato sulla città. Non un semplice ristorante panoramico, ma un progetto imprenditoriale ambizioso che guarda al futuro di Milano. Il sogno di due visionari diventa realtà. Dietro VOYA c’è Emilio Minniti, classe 1992, che insieme ad Alessandro Chiericoni ha costruito qualcosa di più di un locale: un’identità. Minniti porta con sé un importante bagaglio dal mondo delle pubbliche relazioni nei locali più eleganti d’Italia e oggi si dedica alla consulenza nella ristorazione con un approccio distintivo: valorizzare le risorse umane, costruire team motivati, contrastare il turnover che affligge il settore. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
? Milano guarda al futuro: il QT8 in costruzione visto dal Monte Stella Siamo alla fine degli anni Quaranta. Il fotografo si trova sulla sommità del Monte Stella, la “montagna” artificiale costruita con le macerie della guerra, per guardare verso il primo quartiere - facebook.com Vai su Facebook
La trasformazione digitale ha reso le infrastrutture IT il cuore della continuità operativa e della sicurezza. Ne parla Ingrid Collu (Infrastructure Services Director di Eng) al Fortinet Security Day 2025 di Milano. Guarda l’intervista completa: impresacity.it/speciali/2 Vai su X
Voya Rooftop: il nuovo locale di Milano che guarda dall’alto - La skyline di Milano si arricchisce di un nuovo protagonista: Voya Roofop, il locale più alto della città in cima alla Torre WJC in zona Portello, aperto dal mercoledì alla domenica ... Riporta vnews24.it