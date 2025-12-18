Armato di rasoi aggredisce il titolare del bar e lo ferisce al volto La socia | Questa è la sicurezza

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì mattina, un episodio di pura tensione scuote Riccione: un uomo armato di rasoi aggredisce il titolare di un bar, ferendolo al volto. La socia del locale commenta con amarezza:

armato di rasoi aggredisce il titolare del bar e lo ferisce al volto la socia questa 232 la sicurezza

© Riminitoday.it - Armato di rasoi aggredisce il titolare del bar e lo ferisce al volto. La socia: "Questa è la sicurezza"

Mattinata di paura, quella di giovedì, in un bar di Riccione dove un esagitato ha dato in escandescenza ferendo al volto il titolare del locale. Secondo i primi riscontri, intorno alle 10 quello che è stato poi identificato per un brindisino 41enne si è presentato nel Caffè Medea, al civico 38. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Aggressione choc a Riccione, ferisce al volto e al corpo il barista con i rasoi da barba: salvato dai clienti

Leggi anche: Al bar armato di coltello: punta la lama contro la barista e la minaccia di morte

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.