Giovedì mattina, un episodio di pura tensione scuote Riccione: un uomo armato di rasoi aggredisce il titolare di un bar, ferendolo al volto. La socia del locale commenta con amarezza:

Armato di rasoi aggredisce il titolare del bar e lo ferisce al volto. La socia: "Questa è la sicurezza"

Mattinata di paura, quella di giovedì, in un bar di Riccione dove un esagitato ha dato in escandescenza ferendo al volto il titolare del locale. Secondo i primi riscontri, intorno alle 10 quello che è stato poi identificato per un brindisino 41enne si è presentato nel Caffè Medea, al civico 38. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

