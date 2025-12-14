Atreju 2025 l' inno d' Italia e l' abbraccio con i ragazzi di Gioventù Nazionale della premier Meloni

Durante l'edizione 2025 di Atreju, la premier Giorgia Meloni ha condiviso un momento di unità cantando l'inno d'Italia insieme ai giovani di Gioventù Nazionale, con cui si è anche stretta in un abbraccio collettivo. L'evento si è concluso con un gesto simbolico di coesione e appartenenza nazionale.

Roma, 14 dicembre 2025 Dopo il suo intervento al termine dell'edizione 2025 di Atreju, la premier Giorgia Meloni prima di lasciare il palco ha cantato l'inno d'Italia con i Giovani di Gioventù Nazionale con i quali alla fine si è stretta in un abbraccio collettivo. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

