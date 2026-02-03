L’allarme di Forza Italia | Degrado e pericolo alle rotonde di via Staggi

I residenti di Porto Fuori sono in allarme. Le rotonde di via Staggi, all’ingresso della frazione, sono piene di oggetti abbandonati e mostrano segni di incuria. Forza Italia denuncia il degrado e sottolinea il rischio che questo stato di abbandono può creare per chi percorre le strade. La situazione preoccupa chi vive in zona e chiede interventi immediati.

I residenti di Porto Fuori esprimono profonda preoccupazione per lo stato di incuria e il potenziale rischio per la sicurezza stradale rappresentato da oggetti sulle due rotonde situate all'ingresso della frazione, in Via Staggi". Lo scrive in una nota Nicola Tritto, Segretario comunale di Forza Italia. "Le due rotatorie – spiega – risultano attualmente occupate da sassi di grosse dimensioni, tegole e secchielli. Oltre a costituire un evidente elemento di degrado estetico per chi accede al centro abitato, tali oggetti rappresentano un pericolo concreto per l'incolumità pubblica". La criticità è amplificata dalla riapertura della nota discoteca Kojak: "L'inevitabile aumento del flusso veicolare e pedonale notturno – prosegue Tritto – rende la presenza di questi materiali mobili un possibile strumento per atti vandalici e incidenti.

