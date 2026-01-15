Rischio incidenti sulla Foggia-Troia un automobilista | Sfiorata l' ennesima tragedia

Un automobilista ha segnalato di aver rischiato un grave incidente sulla strada Foggia-Troia, precisamente al bivio di Postanova, domenica 11 gennaio intorno alle 13. La testimonianza, condivisa sulla pagina Facebook Civitas Troiana XXI secolo, evidenzia la pericolosità di quel tratto, già teatro di un incidente mortale recentemente. La segnalazione sottolinea la necessità di interventi per migliorare la sicurezza sulla strada e prevenire future tragedie.

Sulla pagina Facebook Civitas Troiana XXI secolo, è comparsa la testimonianza di un automobilista che domenica 11 gennaio, intorno alle 13 sulla Sp 115 che collega Foggia a Troia, al bivio di Postanova, punto che di recente è stato teatro di un incidente mortale, ha rischiato di restare coinvolto.

