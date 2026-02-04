Polizia locale il bilancio del 2025 | incidenti mortali in aumento soprattutto con pedoni investiti

La polizia locale di Genova ha presentato il bilancio del 2025. Quest’anno, gli incidenti mortali sono aumentati, soprattutto con pedoni investiti. Al tempo stesso, il rapporto con i cittadini si è rafforzato e i fenomeni di degrado urbano sono diminuiti. La presenza sul territorio si è fatta più visibile, con risultati concreti sulla sicurezza di strada e nelle zone più degradate della città.

Cresce il contatto diretto con i cittadini e diminuiscono i fenomeni di degrado urbano. La polizia locale di Genova presenta un bilancio delle attività del 2025 che evidenzia un rafforzamento del presidio sul territorio, con risultati significativi in termini di sicurezza urbana e stradale.

