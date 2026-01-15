Omicidio a Foggia | chi era il 34enne Alessandro Moretti nipote del boss

Nella serata di giovedì 15 gennaio, a Foggia, si è verificato un omicidio in via Sant'Antonio, angolo via Ciano. La vittima è stata Alessandro Moretti, 34 anni, nipote del boss Rocco Moretti, noto come Sassolino. L'episodio riaccende l'attenzione sulla presenza di attività criminali nella zona, evidenziando ancora una volta le tensioni e i rischi legati alla criminalità organizzata nella città.

Si torna a sparare e ad uccidere a Foggia: in via Sant'Antonio, angolo via Ciano, questa sera giovedì 15 gennaio è stato assassinato Alessandro Moretti, nipote 34enne del boss Rocco Moretti, noto negli ambienti criminali con l'appellativo di Sassolino'. Raggiunto da una raffica di colpi d'arma da fuoco - di cui almeno tre andati a segno - mentre si trovava a bordo di uno scooter, Moretti è deceduto sul colpo. Sul posto è intervenuta la Polizia con la Scientifica. L'area è stata delimitata e chiusa al traffico (le immagini video sul luogo dell'omicidio) Alessandro Moretti aveva un curriculum criminale corposo: era balzato alle cronache locali quando insieme ad un altro soggetto era stato fermato per aver minacciato il testimone dell’omicidio di Gianluca Tizzano, avvenuto il 22 marzo 2011 e per il quale furono arrestati Ivan Narciso e Ciro Spinelli, affinché ritrattasse la sua testimonianza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

