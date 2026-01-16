A Foggia, si registra un nuovo episodio di violenza legato alla criminalità organizzata: Alessandro Moretti, nipote del boss Rocco Moretti e detenuto al 41bis, è stato ucciso giovedì 15 gennaio. L’evento solleva preoccupazioni per una possibile ripresa delle faide tra fazioni criminali nella zona. La vicenda viene seguita con attenzione dalle autorità, che cercano di fare luce sugli sviluppi di questa tragica situazione.

La criminalità organizzata ha nuovamente macchiato di sangue le strade di Foggia: Alessandro Moretti, il nipote del boss Rocco Moretti, è stato ucciso nella serata di giovedì 15 gennaio. Il 34enne si trovava a bordo di uno scooter quando è stato vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco in via Sant’Antonio: l’uomo è stato soccorso e portato in ospedale, ma è morto poco dopo il ricovero. Sul posto è intervenuta la polizia per prendere i rilievi e svolgere le indagini. Gli inquirenti temono che questo episodio possa scatenare una faida tra clan rivali. Il 34enne, infatti, era il figlio del fratello più piccolo di Rocco Moretti: il boss ha 75 anni ed è uno dei capoclan più importanti nella Società Foggiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Agguato a Foggia: ucciso il nipote del boss Rocco Moretti, detenuto al 41bis. Si teme una nuova faida

