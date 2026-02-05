Cosa ci fa la nave fantasma russa Sparta IV davanti alla Sardegna? Tre ipotesi sui movimenti misteriosi

Da alcuni giorni una nave cargo russa, la Sparta IV, si muove in modo insolito davanti alle coste orientali della Sardegna. La nave, che sembra essere ferma in alcune zone e poi riparte all’improvviso, ha attirato l’attenzione delle autorità italiane e della Nato. Le ipotesi sui suoi movimenti sono tre: potrebbe essere in cerca di un porto, partecipare a esercitazioni o semplicemente svolgere attività di routine. Nessuno sa ancora con certezza cosa stia facendo la nave in quella zona, ma l’attenzione rimane alta.

Da alcuni giorni una nave cargo russa sta navigando in modo strano davanti alle coste orientali della Sardegna, attirando l’attenzione sia della Nato che delle autorità italiane. Si chiama Sparta IV e dal 2 febbraio si muove avanti e indietro lungo la costa dell’Ogliastra, arrivando vicino al poligono militare di Quirra. Invece di proseguire verso lo Stretto di Gibilterra come indicava la sua rotta ufficiale, la nave ha deviato verso il Tirreno e ha iniziato questo strano movimento a pendolo che dura da giorni. Non viaggia da sola: insieme a lei ci sono il cacciatorpediniere Severomorsk e la petroliera Kama, tutte navi della Marina russa. 🔗 Leggi su Cultweb.it

La nave russa Sparta IV è stata avvistata in Sardegna, suscitando preoccupazione tra le forze di sicurezza.

Si torna a parlare di tensioni tra Russia e Ue, questa volta con un fronte che va oltre le parole.

