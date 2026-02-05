Flotta russa davanti alle coste della Sardegna; l' Italia muove navi da guerra e aerei

La flotta russa si trova ormai da giorni davanti alle coste della Sardegna. L’Italia ha risposto inviando navi da guerra e aerei militari nella zona, monitorando da vicino la situazione. La presenza della flotta russa nel Mediterraneo ha suscitato preoccupazione tra le forze italiane, che non hanno ancora deciso come reagire.

La flotta militare russa continua a muoversi con modalità insolite nel Mediterraneo occidentale, stazionando da giorni in acque internazionali davanti alla costa orientale della Sardegna. La scena, seguita con crescente attenzione tra una formazione navale che cambia rotta senza spiegazioni ufficiali, navi con sistemi di tracciamento spenti e un’attività di sorveglianza aerea e navale italiana intensificata nelle ultime ore. Secondo quanto riferito, la squadra è composta dal cacciatorpediniere Severomorsk, dalla petroliera Kama e dal cargo Sparta IV, e continua a procedere a velocità costante tra i 10 e gli 11 nodi lungo un tragitto ripetitivo tra nord e sud, davanti all’Ogliastra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Marina italiana ha inviato navi e aerei nella zona davanti alla Sardegna, dove la flotta militare russa si muove da giorni nel Mediterraneo occidentale.

