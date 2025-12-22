Scuola ambiente e opere pubbliche | Fiumicino approva il bilancio di previsione 2026-2028
Fiumicino, 22 dicembre 2025 – È stato approvato oggi in Consiglio comunale il Bilancio di previsione 20262028 del Comune di Fiumicino. Il documento che definisce le scelte strategiche dell’amministrazione e traccia la visione di sviluppo della città per i prossimi anni. L’intervento di Baccini. “Il bilancio approvato oggi non è un atto formale o puramente tecnico, ma un atto di natura politica che segna il percorso e la visione della nostra amministrazione, grazie al quale il Comune di Fiumicino può dirsi più forte e più autonomo. Il Bilancio mette in risalto come la spesa corrente sia interamente coperta da entrate certe, perché la politica non deve solo proclamare, ma soprattutto programmare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
