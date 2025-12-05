Viabilità sicurezza e grandi opere a Fiumicino | Roberto Feola a tutto campo

Fiumicino, 5 dicembre 2025 – La Commissione Lavori Pubblici è tornata a riunirsi a settembre, ma in realtà non si è mai fermata. Roberto Feola, presidente della Commissione, lo ribadisce subito: “Anche durante la chiusura formale del Consiglio Comunale abbiamo continuato a lavorare sulle emergenze, sulle segnalazioni dei cittadini e sulla programmazione”. Per Feola, il punto chiave degli ultimi due anni è stato il superamento delle logiche politiche per concentrarsi sulle necessità del territorio. “Se riusciamo ad allinearci alle necessità del cittadino, allora possiamo procedere con una programmazione seria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

