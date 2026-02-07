Fisioterapista senigallese nello staff azzurro | Gabriele Zazzarini ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026

Senigallia fa il suo ingresso tra le grandi Olimpiadi. Gabriele Zazzarini, fisioterapista di lunga esperienza, sarà in squadra con la nazionale italiana di pattinaggio su ghiaccio. È la prima volta che un professionista della città entra a far parte dello staff olimpico in questa disciplina. Zazzarini seguirà gli atleti durante le competizioni, portando con sé la sua competenza e la sua passione. La sua nomina è un riconoscimento importante per il movimento sportivo locale.

Senigallia è presente alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 grazie alla convocazione di Gabriele Zazzarini, fisioterapista di fama e figura di spicco nello sport locale, nello staff della nazionale italiana di pattinaggio su ghiaccio. La notizia, giunta in un momento di grande entusiasmo per la manifestazione sportiva inaugurata ieri, rappresenta un riconoscimento significativo per la città marchigiana e per l'impegno di Zazzarini nel mondo dello sport a vari livelli. Il fisioterapista, già noto per la sua esperienza internazionale nelle competizioni più importanti, porta con sé un bagaglio di competenze e una dedizione che hanno convinto la Federazione a includerlo nel team azzurro.

