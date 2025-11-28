Dua Lipa parla in italiano nello spot dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026
I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina sono sempre più vicini, e anche le reti internazionali si preparano a seguire l’evento sportivo, che si terrà dal 6 al 22 febbraio 2026. NBC e Peacock hanno scelto come testimonial per il loro spot dedicato alla manifestazione Dua Lipa. Sulle note del suo successo Training Season, la cantante presenta alcune delle campionesse statunitensi che gareggeranno alle prossime Olimpiadi. «Lindsey Vonn – fearless. Alysa Liu – graceful. Mikaela Shiffrin – historic. And Chloe Kim – levitating», le elenca la cantautrice britannica. Mentre cammina in una Galleria Vittorio Emanuele singolarmente (e artificialmente) innevata, la popstar si cimenta con qualche frase in italiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altre letture consigliate
Elodie infiamma il palco… ma anche il web! Tra fan entusiasti e critiche feroci, il suo ultimo concerto divide come non mai C’è chi la paragona a Dua Lipa e chi parla di “spettacolo più d’immagine che di voce” Tu da che parte stai? #Elodie #DuaLi - facebook.com Vai su Facebook
Dua Lipa parla in italiano nello spot delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano-Cortina - Un nuovo spot dedicato alle Olimpiadi Invernali 2026 sta facendo il giro del web grazie alla partecipazione di Dua Lipa, che sorprende il pubblico con un inatteso saluto in italiano. ilmattino.it scrive
Cortina, Dua Lipa protagonista dello spot delle Olimpiadi Invernali: «Ci vediamo lì» VIDEO - Dua Lipa è la protagonista del nuovo spot dedicato alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Da ilgazzettino.it
Dua Lipa parla in italiano nello spot dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 - Cortina sono sempre più vicini, e anche le reti internazionali si preparano a seguire l’evento sportivo, che si terrà dal 6 al 22 febbraio 2026. Segnala msn.com