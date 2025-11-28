Dua Lipa parla in italiano nello spot dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026

28 nov 2025

I Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina sono sempre più vicini, e anche le reti internazionali si preparano a seguire l’evento sportivo, che si terrà dal 6 al 22 febbraio 2026. NBC e Peacock hanno scelto come testimonial per il loro spot dedicato alla manifestazione Dua Lipa. Sulle note del suo successo Training Season, la cantante presenta alcune delle campionesse statunitensi che gareggeranno alle prossime Olimpiadi. «Lindsey Vonn – fearless. Alysa Liu – graceful. Mikaela Shiffrin – historic. And Chloe Kim – levitating», le elenca la cantautrice britannica. Mentre cammina in una Galleria Vittorio Emanuele singolarmente (e artificialmente) innevata, la popstar si cimenta con qualche frase in italiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

