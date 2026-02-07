Olimpiadi la cerimonia d’apertura | la sfilata deserta fischi a Israele e Vance La pace confinata ai discorsi di Ghali e Theron

Questa notte, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi si è svolta sotto una pioggia di fischi e proteste. La sfilata degli atleti si è svolta in gran parte senza pubblico e con molte bandiere sventolate contro Israele e alcuni rappresentanti politici. La promessa di mettere gli sportivi al centro dell’attenzione è svanita, lasciando spazio a tensioni e manifestazioni. La pace, che dovrebbe essere il pilastro di questi giochi, sembra essere stata relegata ai discorsi di artisti come Ghali e Theron, lontano dalle reali polemiche

Il filo conduttore dell’ armonia. La promessa che gli atleti sarebbero stati al centro di tutto. Invece sia la pace – valore fondante delle Olimpiadi – sia gli sportivi sono in qualche modo finiti in un angolo. Con la cerimonia d’apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, l’Italia ha voluto mostrare al mondo le sue bellezze: il paesaggio, la storia, la cultura, l’arte, la moda, la musica e la letteratura. Lo spettacolo non è mancato, ma l’inizio della celebre sfilata degli atleti ha messo subito a nudo i limiti di una cerimonia diffusa: a San Siro, cuore dell’evento, per infiniti minuti hanno marciato solo i cartelli dei Paesi presenti, con al massimo un paio di atleti al seguito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

