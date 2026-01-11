L’app made in Firenze cosa è e come funziona Connected | La più scaricata al mondo

Connected è un’app ideata da due studenti fiorentini, diventata rapidamente la più scaricata al mondo su App Store nelle date dell’8 e 9 gennaio 2026. Semplice e intuitiva, permette agli utenti di connettersi facilmente con altre persone, offrendo funzionalità utili e innovative. Questa crescita testimonia l’interesse globale verso soluzioni digitali nate in Italia, in particolare a Firenze, e la capacità di innovazione dei giovani sviluppatori locali.

Firenze, 11 gennaio 2026 – Non è una favola digitale. È un fatto, misurabile, e parte da Firenze: l’8 e il 9 gennaio Connected, app ideata da due studenti fiorentini, è stata il social più scaricato al mondo su App Store. Nei giorni del debutto ha superato tutto e tutti; ieri invece si è contesa la vetta con Threads. Un risultato globale, nato in città e dentro una comunità precisa. Per capire di cosa stiamo parlando basta questo dato, ma per capire perché è successo serve andare più a fondo. Connected nasce da un’intuizione di Niccolò Giachi e Leonardo Artifoni, classe 2005, ex studenti dello scientifico Castelnuovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

