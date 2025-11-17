Confcommercio la Fipe celebra gli 80 anni dalla sua fondazione | premiato il presidente Denis Preite
Fipe-Confcommercio della provincia di Rimini ha preso parte a Roma all’Assemblea nazionale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che quest’anno celebra un traguardo storico: gli 80 anni dalla sua fondazione. A rappresentare il territorio riminese sono stati il presidente provinciale Denis. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
FIPE Confcommercio Lucca e Massa Carrara , presente alla Conferenza stampa organizzata dalla Camera Commercio Toscana Nord-Ovest per la presentazione della 20° edizione de Il Desco, celebre manifestazione finalizzata a valorizzare i prodotti tipici - facebook.com Vai su Facebook
beverfood.com/assemblea-2025… FIPE: la ristorazione italiana cresce del 110% dal 1970 e i consumi fuori casa raggiungono 96 miliardi #Confcommercio #ConsumiFuoriCasa #FIPEFederazioneItalianaPubbliciEsercizi #LinoEnricoStoppani #RistorazioneItal Vai su X
FIPE-Confcommercio della provincia di Rimini all’Assemblea nazionale che celebra gli 80 anni dalla fondazione - Confcommercio della provincia di Rimini ha preso parte a Roma all’Assemblea nazionale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che quest’anno ... Riporta chiamamicitta.it
Fipe-Confcommercio Rimini premiata a Roma per il contributo alla ristorazione e al turismo - Confcommercio della provincia di Rimini ha preso parte a Roma all’Assemblea nazionale della Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che quest’anno celebra un traguardo storico: gli 80 anni dalla ... Secondo msn.com
Fipe-Confcommercio festeggia gli 80 anni: “Lavorare nella ristorazione premia” - Lino Enrico Stoppani: “Da cameriere puoi diventare imprenditore. Lo riporta repubblica.it