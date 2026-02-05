Coppa Italia Atalanta-Juventus | Koopmeiners dal primo minuto Probabili formazioni e orario tv

Questa sera Bergamo si prepara a vivere una grande sfida di Coppa Italia. Atalanta e Juventus scendono in campo per conquistare un posto in semifinale. La partita si gioca alle 20.45 e si aspetta un match combattuto, con Koopmeiners titolare dall’inizio. I tifosi sono già in fermento, pronti a sostenere le proprie squadre.

Bergamo, 5 febbraio 2026 – Atalanta e Juventus si sfidano per un posto in semifinale di Coppa Italia. Alla New Balance Arena di Bergamo va in scena il duello a eliminazione diretta fra nerazzurri e bianconeri, finalisti nell'edizione del 202324 della manifestazione, con i piemontesi a piegare gli avversari per 1-0 (gol di Vlahovic ) allo stadio Olimpico di Roma. Le due società si sono affrontate pure nell'atto conclusivo andato in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia nel 2021: anche in quel caso è stata la Vecchia Signora a sollevare il trofeo, mandando al tappeto la Dea per 2-1 grazie ai sigilli di Kulusevski e Chiesa, inframezzati dal gol di Malinovskyi.

