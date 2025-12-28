Probabili formazioni Atalanta Inter grande ritorno dal primo minuto per Chivu

Ecco le probabili formazioni di Atalanta e Inter, con particolare attenzione al ritorno dal primo minuto di Chivu. La partita si presenta come un importante confronto tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali in campionato. Le scelte degli allenatori potrebbero influenzare l’andamento dell’incontro, evidenziando l’importanza delle strategie e delle condizioni fisiche dei giocatori.

Inter News 24 Probabili formazioni Atalanta Inter, ritorno fondamentale dal primo minuto per mister Chivu. Vediamo le scelte del tecnico rumeno. Secondo l'analisi di Sky Sport, la Beneamata si tuffa in un gennaio decisivo tra campionato e Champions League partendo dalla delicata trasferta di Bergamo. Dopo aver conquistato la vetta prima di Natale, il tecnico Cristian Chivu — l'ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d'Italia — sembra intenzionato a accantonare il turnover per affidarsi ai suoi uomini migliori. In difesa, data l'assenza di Acerbi, le chiavi del reparto saranno affidate a Manuel Akanji, il solido centrale svizzero ex City, coadiuvato dal giovane talento fisico Yann Bisseck e dall'elegante mancino Alessandro Bastoni.

