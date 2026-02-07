Una partita ricca di emozioni quella tra Fiorentina e Torino, terminata 2-2. La gara si decide all’ultimo minuto con l’incornata di Maripan che sorprende Vanoli e permette ai granata di agguantare un punto. La sfida è stata caratterizzata da tanti errori da entrambe le parti e da un ritmo intenso fino alla fine, con i tifosi che hanno vissuto un pomeriggio di continui rovesciamenti di fronte.

Comolli dopo il rinnovo di Yildiz: «È un campione vero, una stella del calcio. È un giovane uomo cresciuto coi valori bianconeri» Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Vergara sogna: «Nazionale? Ci spero tantissimo! Il rigore su di me c’era, ecco cosa ho urlato appena ho sentito il contatto» Endrick brilla al Lione, Ancelotti pronto a lanciarlo da titolare col Brasile? L’indiscrezione dalla Francia Manchester United inarrestabile! Battuto anche il Tottenham: 4° successo consecutivo per i Red Devils di Carrick! Ecco com’è andata Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar Stankovic: le big europee sono pronte a contenderselo! Calciomercato Milan: rossoneri scatenati, inserimento per Alphadjo Cissè! Ecco la strategia a sorpresa di Tare Calciomercato Verona: Alphadjo Cissè lascia l’Italia e vola al Psv Eindhoven! Manca solo un tassello per l’addio del classe 2006, tutte le cifre Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Pagelle Genoa Napoli: Buongiorno horror, Juan Jesus ingenuo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina Torino 2-2: l’incornata di Maripan beffa Vanoli allo scadere! Gol e (tanti) errori al Franchi

Approfondimenti su Fiorentina Torino

Sabato sera all’Artemio Franchi, la Fiorentina di Vanoli si gioca una buona fetta di salvezza contro il Torino di Baroni.

La partita tra Fiorentina e Torino si gioca sabato sera alle 20 al Franchi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiorentina Torino

Argomenti discussi: Fiorentina-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pronostico Fiorentina-Torino: analisi e probabili formazioni 07/02/2026 Serie A; Probabili formazioni Fiorentina-Torino, Kean e Adams titolari? Le ultime e chi gioca la partita di sabato; Fiorentina-Torino: orario, dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni, classifica e calendario della Serie A.

LIVE Fiorentina-Torino 2-2: la cronaca in direttaFiorentina-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it

Al Franchi va in scena Fiorentina Torino, match valido per la giornata numero 24 di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVEAl Franchi va in scena Fiorentina Torino, match valido per la giornata numero 24 di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE I riflettori del sabato di Serie A sono tutti sullo S ... calcionews24.com

Serie A, Fiorentina-Torino 2-1. Punti pesantissimi per la Viola in chiave salvezza Genoa-Napoli: 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76’ Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-serie-a-giorna facebook

Allarme in casa #Fiorentina #Gudmundsson si fa male contro il #Torino x.com