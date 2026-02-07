Fiorentina Torino 2-2 | l’incornata di Maripan beffa Vanoli allo scadere! Gol e tanti errori al Franchi
Una partita ricca di emozioni quella tra Fiorentina e Torino, terminata 2-2. La gara si decide all’ultimo minuto con l’incornata di Maripan che sorprende Vanoli e permette ai granata di agguantare un punto. La sfida è stata caratterizzata da tanti errori da entrambe le parti e da un ritmo intenso fino alla fine, con i tifosi che hanno vissuto un pomeriggio di continui rovesciamenti di fronte.
Fiorentina-Torino, il bivio di Vanoli: al Franchi scontro salvezza ad alta tensione
Sabato sera all’Artemio Franchi, la Fiorentina di Vanoli si gioca una buona fetta di salvezza contro il Torino di Baroni.
Fiorentina-Torino, scontro verità al Franchi: Vanoli punta su Kean, Baroni sfida l'emergenza
La partita tra Fiorentina e Torino si gioca sabato sera alle 20 al Franchi.
Ultime notizie su Fiorentina Torino
LIVE Fiorentina-Torino 2-2: la cronaca in diretta
Al Franchi va in scena Fiorentina Torino, match valido per la giornata numero 24 di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE
Serie A, Fiorentina-Torino 2-1. Punti pesantissimi per la Viola in chiave salvezza Genoa-Napoli: 2-3: successo in extremis per gli azzurri in 10 uomini dal 76'
Allarme in casa #Fiorentina #Gudmundsson si fa male contro il #Torino
