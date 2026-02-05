Fiorentina ecco Paratici | Mettiamo la testa nel carro armato Sogno una viola internazionale

Fabio Paratici si presenta ufficialmente alla Fiorentina. Ieri ha preso il comando come nuovo direttore sportivo e ha già le idee chiare: vuole portare la squadra in alto, anche a livello internazionale. Durante la conferenza, ha detto di mettere la testa nel carro armato e ha espresso il sogno di vedere la Fiorentina diventare una squadra riconosciuta nel mondo. Ora il club toscano aspetta di vedere i primi colpi di mercato e i progetti a medio termine del nuovo dirigente.

