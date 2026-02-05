Fiorentina ecco Paratici | Mettiamo la testa nel carro armato Sogno una viola internazionale
Fabio Paratici si presenta ufficialmente alla Fiorentina. Ieri ha preso il comando come nuovo direttore sportivo e ha già le idee chiare: vuole portare la squadra in alto, anche a livello internazionale. Durante la conferenza, ha detto di mettere la testa nel carro armato e ha espresso il sogno di vedere la Fiorentina diventare una squadra riconosciuta nel mondo. Ora il club toscano aspetta di vedere i primi colpi di mercato e i progetti a medio termine del nuovo dirigente.
Firenze, 5 febbraio 2026 – Giornata di presentazione in casa Fiorentina, con Fabio Paratici che da ieri ha preso possesso del suo nuovo ruolo di direttore sportivo del club viola. "Innanzitutto colgo l'occasione per ringraziare il presidente Rocco Commisso e Alessandro Ferrari, che sono le persone che mi hanno scelto. Un saluto anche a Joseph e Catherine. Ringrazio anche il Tottenham che mi ha dato l'opportunità di vivere cinque anni meravigliosi in Premier League, aspettandomi anche in momenti difficili. La Fiorentina mi sta regalando una grande opportunità". Cosa l'ha convinta a venire alla Fiorentina? "Ho deciso di accettare il 15 dicembre, con la Fiorentina che aveva sei punti in classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Fiorentina Paratici
Fiorentina, Paratici si presenta: «Ecco perché ho scelto di venire qui. Dobbiamo accettare che per i prossimi 4 mesi dobbiamo mettere la testa nel carro armato e soffrire per salvarci!»
Fabio Paratici si presenta alla Fiorentina e spiega le ragioni della sua scelta.
Fiorentina, Paratici: “Testa nel carro armato fino a maggio. La squadra non è da B. Tocca a noi tirarla fuori. Kean? miglior attaccante italiano”
Fabio Paratici non si nasconde e manda un messaggio chiaro alla squadra: fino a maggio bisogna restare concentrati e testa nel carro armato.
Ultime notizie su Fiorentina Paratici
Argomenti discussi: Fiorentina, il mercato dei prestiti e dei rifiuti: Paratici rimanda tutto all’estate; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. Ecco Rugani, sprint per Zappa. Gli affari in ballo; Fiorentina, il mercato dei prestiti e dei rifiuti: Paratici rimanda tutto all’estate; Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 4 febbraio.
Fiorentina, ecco Paratici: Mettiamo la testa nel carro armato. Sogno una viola internazionaleIl nuovo direttore sportivo della Fiorentina si è presentato oggi nel Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park ... lanazione.it
Fiorentina, Fabio Paratici si presenta: ecco le dichiarazioni!La Fiorentina sceglie Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo, di seguito troverete la presentazione dell'ex Tottenham e Juventus! generationsport.it
Benvenuto alla Fiorentina, Fabio Paratici #forzaviola #fiorentina x.com
Paratici ancora al lavoro per l’uscita dalla #Fiorentina di Kouame. In ballo anche i rinnovi di #Dodo e #Fortini facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.