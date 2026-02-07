Fiorentina beffa al fotofinish | Maripán gela il Franchi al 93’

Da corrieretoscano.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina perde due punti all’ultimo minuto contro il Torino. Al “Franchi” sembrava fatta, con il gol del 2-1, ma Maripán ha firmato il pareggio al 93’, gelando i tifosi viola. La squadra di Italiano si lascia sfuggire la vittoria in pieno recupero, lasciando spazio a un finale amaro.

FIRENZE – Un pareggio che ha il sapore acre della sconfitta. Al “Franchi”, la Fiorentina getta alle ortiche una vittoria che sembrava acquisita, facendosi raggiungere sul 2-2 dal Torino proprio sullo striscione del traguardo. Se la fase offensiva viola ha mostrato sprazzi di grande qualità, quella difensiva ha confermato una preoccupante allergia al gioco aereo: sono infatti due colpi di testa, nati da situazioni di palla inattiva, a condannare la squadra di casa a un mezzo passo falso. La gara si è sviluppata su un binario tattico chiaro: i toscani a fare la partita, i piemontesi pronti a sfruttare la fisicità.🔗 Leggi su Corrieretoscano.itImmagine generica

Approfondimenti su Fiorentina Torino

Fiorentina beffata al Franchi, il Torino pareggia al 93′: Maripan cancella la rimonta Viola

Fiorentina Torino 2-2: l’incornata di Maripan beffa Vanoli allo scadere! Gol e (tanti) errori al Franchi

Una partita ricca di emozioni quella tra Fiorentina e Torino, terminata 2-2.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Fiorentina Torino

Argomenti discussi: Serie A, le designazioni arbitrali per la 23^ giornata: La Penna per il Napoli, Manganiello al Milan.

Nkunku salva il Milan e beffa la Fiorentina al 90°, al Franchi finisce 1-1FIRENZE (ITALPRESS) - Il Milan riacciuffa la Fiorentina soltanto al 90°, beffa Kean e compagni che gustavano già il dolce sapore dei tre punti e consegna il titolo di campione d'inverno all'Inter. Al ... notizie.tiscali.it

Psicodramma Fiorentina, due gol di Orban schiantano la Viola sempre più ultima: la beffa arriva al 93?La Fiorentina esce dal Franchi in ginocchio, il Verona umilia la squadra di Vanoli davanti ad un Franchi furioso e rassegnato: due gol di Orban a fine primo tempo e al 93? chiudono sul 2-1 per gli ... fanpage.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.