Fiorentina beffa al fotofinish | Maripán gela il Franchi al 93’

La Fiorentina perde due punti all’ultimo minuto contro il Torino. Al “Franchi” sembrava fatta, con il gol del 2-1, ma Maripán ha firmato il pareggio al 93’, gelando i tifosi viola. La squadra di Italiano si lascia sfuggire la vittoria in pieno recupero, lasciando spazio a un finale amaro.

FIRENZE – Un pareggio che ha il sapore acre della sconfitta. Al “Franchi”, la Fiorentina getta alle ortiche una vittoria che sembrava acquisita, facendosi raggiungere sul 2-2 dal Torino proprio sullo striscione del traguardo. Se la fase offensiva viola ha mostrato sprazzi di grande qualità, quella difensiva ha confermato una preoccupante allergia al gioco aereo: sono infatti due colpi di testa, nati da situazioni di palla inattiva, a condannare la squadra di casa a un mezzo passo falso. La gara si è sviluppata su un binario tattico chiaro: i toscani a fare la partita, i piemontesi pronti a sfruttare la fisicità.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Una partita ricca di emozioni quella tra Fiorentina e Torino, terminata 2-2.

