Fino a 1000 euro a notte palestra e jacuzzi con vista Duomo | Cubo nero come funziona il super complesso residenziale

A Firenze apre un nuovo complesso di lusso nel centro storico, sulle ceneri dell’ex Comunale. Si chiama Teatro Luxury Apartments e offre 156 appartamenti di alta gamma, destinati a chi cerca una sistemazione esclusiva. Alcune unità costano fino a 1000 euro a notte e includono palestra e jacuzzi con vista sul Duomo. La struttura si presenta come una soluzione temporanea per chi vuole vivere nel cuore della città senza rinunciare al comfort.

Firenze, 7 febbraio 2026 – I Teatro Luxury Apartments, così è stato chiamato il complesso residenziale sorto sulle ceneri dell’ex Comunale, ospita 156 "temporary residences" di lusso nel cuore di Firenze. Dallo staff vengono definiti “ serviced apartments “, ovvero alloggi che puntano su un’ospitalità ibrida, a metà tra una residenza privata e una struttura alberghiera. In altre parole: l’ospite può trattenersi un giorno come un anno. Cubo nero all’ex teatro Comunale: 10 indagati per abuso edilizio, falso e violazione delle norme sul paesaggio Cubo nero, quanto costano gli appartamenti. In questo periodo di bassa stagione, un appartamento base per due persone (circa 40 metri quadrati) costa in media 140 euro, mentre il top di gamma, che può ospitarne fino a otto (per oltre 150 metri quadrati di estensione), si aggira sui 1300 euro al giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

