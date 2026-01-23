Avellino | sequestro preventivo di un complesso residenziale da 4 milioni di euro per presunta lottizzazione abusiva

A Avellino, è stato disposto il sequestro preventivo di un complesso residenziale del valore di circa 4 milioni di euro, sospettato di lottizzazione abusiva. Il provvedimento, emesso dal G.i.p. su richiesta della Procura, riguarda un edificio in fase di costruzione composto da 12 unità immobiliari. L’operazione si inserisce nell’ambito di indagini volte a verificare eventuali irregolarità urbanistiche e normative.

Il provvedimento del G.i.p. su richiesta della Procura: sequestrato un fabbricato residenziale in corso di realizzazione composto da 12 unità immobiliari.. In data odierna, militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, hanno eseguito un decreto sequestro preventivo, disposto dal G.i.p. del Tribunale di Avellino, su richiesta di questo Ufficio, di un organismo edilizio sito nel comune di Avellino, composto da 12 unità immobiliari ed avente un valore stimato in quattro milioni di euro. Il provvedimento rappresenta l’esito di articolate attività di indagine, condotte dai militari in forza al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Agroalimentare Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino su delega di questa Procura, e si inseriscono in un contesto più ampio diretto al contrasto degli illeciti penali connessi alle speculazioni urbanistico – edilizie che interessano il territorio irpino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

