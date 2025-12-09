Bonus bici Firenze scatta il bando | contributi fino a 1000 euro

A Firenze prende il via il Bonus bici, un nuovo incentivo destinato a promuovere l’uso di biciclette elettriche e cargo bike a pedalata assistita. Con contributi fino a 1000 euro, questa iniziativa mira a incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l’impatto ambientale in città. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul bando e come partecipare.

FIRENZE – Entra in vigore il Bonus bici Firenze, il nuovo incentivo che sostiene l’acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita. Il Comune ha stanziato oltre 700mila euro per favorire spostamenti più sostenibili e ridurre traffico e inquinamento. Il contributo può coprire fino all’80% del costo del mezzo: 500 euro per le e-bike e mille euro per le cargo bike. Il bonus viene erogato in due momenti: metà all’approvazione della domanda e metà dopo aver percorso 400 chilometri in sei mesi, controllati tramite l’app IF, aggiornata per registrare i tragitti. Il bando rientra nelle politiche cittadine dedicate alla mobilità dolce e fa parte di un accordo tra Regione Toscana e mi nistero dell’ambiente per migliorare la qualità dell’aria. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it