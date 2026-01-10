VIDEO | Da fine gennaio via al servizio notturno del filobus nei fine settimana | ultima corsa all' una da Montesilvano

A partire da venerdì 30 gennaio, il servizio notturno del filobus sarà attivo nei fine settimana, con l’ultima corsa alle 1:00 da Montesilvano. Questa misura, valida tutto l’anno, mira a migliorare la mobilità urbana e a facilitare gli spostamenti notturni. L’obiettivo è espandere ulteriormente il servizio, raggiungendo altri punti strategici di Pescara e offrendo un’opzione di trasporto più efficiente e sostenibile per i cittadini.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.