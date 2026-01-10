VIDEO | Da fine gennaio via al servizio notturno del filobus nei fine settimana | ultima corsa all' una da Montesilvano
A partire da venerdì 30 gennaio, il servizio notturno del filobus sarà attivo nei fine settimana, con l’ultima corsa alle 1:00 da Montesilvano. Questa misura, valida tutto l’anno, mira a migliorare la mobilità urbana e a facilitare gli spostamenti notturni. L’obiettivo è espandere ulteriormente il servizio, raggiungendo altri punti strategici di Pescara e offrendo un’opzione di trasporto più efficiente e sostenibile per i cittadini.
Da venerdì 30 gennaio via al servizio notturno del filobus per tutto l’anno. Dal Capodanno alla partenza del nuovo servizio, ipotizzato subito dopo, è passato poco tempo e ora l’obiettivo, almeno per quanto concerne Pescara è quello di raggiungere altri punti strategici della città a cominciare d. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Leggi anche: Un Posto al Sole, che fine farà Raffaele da gennaio? Il suo ultimo Natale da portiere
Leggi anche: Prenota una casa per un fine settimana da trascorrere con la figlia ma è una truffa: denunciati una 40enne e un 44enne
Il nuovo album di GUV esce a fine gennaio: guarda il video del singolo “Chasin’ Luv”; Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 3 e domenica 4 gennaio; TG4: Edizione ore 19.00 del 4 gennaio Video; Casantini chiude a via Cairoli e alla Quercia, la storica pasticceria trasloca | VIDEO e FOTO.
Leggi l'articolo - Viverone: via libera alla pesca dei coregoni fino a fine gennaio - facebook.com facebook
Lo Spazio Extra del museo romano ospiterà da fine gennaio un’esposizione dedicata a Franco Battiato, celebrandone la carriera artistica attraverso un percorso che unisce suoni, immagini e documenti inediti. x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.