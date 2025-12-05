F1 prende il via il fine settimana dei fine settimana! Norris Verstappen e Piastri iniziano la battaglia a Yas Marina

Ci siamo! L’emozione è davvero tangibile. Siamo giunti al momento di alzare ufficialmente il sipario sul fine settimana dei fine settimana. Stiamo parlando dell’attesissimo weekend del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento di questa incredibile stagione del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina prende il via una tre-giorni che andrà ad assegnare il titolo e, di conseguenza, ogni dettaglio, ogni giro, ogni modifica, potrebbe fare la differenza. Inutile girarci attorno. Siamo pronti per dare il via ad un fine settimana che racchiuderà in sé emozioni a non finire. 🔗 Leggi su Oasport.it

