F1 prende il via il fine settimana dei fine settimana! Norris Verstappen e Piastri iniziano la battaglia a Yas Marina
Ci siamo! L’emozione è davvero tangibile. Siamo giunti al momento di alzare ufficialmente il sipario sul fine settimana dei fine settimana. Stiamo parlando dell’attesissimo weekend del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiquattresimo ed ultimo appuntamento di questa incredibile stagione del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato di Yas Marina prende il via una tre-giorni che andrà ad assegnare il titolo e, di conseguenza, ogni dettaglio, ogni giro, ogni modifica, potrebbe fare la differenza. Inutile girarci attorno. Siamo pronti per dare il via ad un fine settimana che racchiuderà in sé emozioni a non finire. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
"Palladino si prende la rivincita che aspettava, dal suo addio è franato tutto. Ah, già, ma abbiamo il Viola Park, uno dei centri sportivi più belli d’Europa. Che brutta fine quella alla quale stiamo assistendo inermi. E’ già finito anche l’effetto Vanoli, durato un pa - facebook.com Vai su Facebook
A fine gara #Dzeko sotto la curva ospiti prende il megafono degli ultras e si chiarisce coi tifosi viola dopo le parole di giovedì. La curva poi incita: “Vogliamo undici leoni”. Il mese di dicembre dirà se la @acffiorentina resterà in Serie A Vai su X
F1 – La fine di un’era - La F1 si prepara al 2026 ad un cambiamento senza precedenti: nuove auto, nuovi motori, nuove tecnologie, nuovi attori in ... Come scrive formulacritica.it
GP Qatar 2025, Lusail: la cronaca delle FP1 - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 1 del GP Qatar F1, LIVE dalle 14. Lo riporta formulapassion.it
Che fine ha fatto Kimi Raikkonen? La vita in Italia e le passioni dell’ultimo campione di F1 con la Ferrari che oggi compie 45 anni - La storica leader radicale, fondatrice di +Europa, di 77 anni, è arrivata nella serata di domenica 30 novembre al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di ... Da ilfattoquotidiano.it
Tempo di lettura: 6 minuti - L'olandese si prende la posizione al via e poi comanda fino alla fine. Come scrive p300.it
F1 GP Las Vegas 2025: la cronaca delle FP3 - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta delle prove libere 3 del GP Las Vegas F1, LIVE dalle 1. Scrive formulapassion.it
A che ora la F1 oggi in tv, GP Qatar 2025: programma 29 novembre, streaming, guida TV8 - settimana del GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Segnala oasport.it